За рік ціни на комуналку в Україні зростуть на 10% - прогноз
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Станом на квітень 2020 року експерти не прогнозують зростання цін на комунальні платежі для населення, проте, станом на квітень 2021 року передбачається зростання на 10%. Про це йдеться у новому консенсус-прогнозі на 2020-2021 роки, оприлюдненому Мінекономіки, передає УНН.
Так, зміни тарифів на комунальні послуги для населення, а саме природний газ, гаряча вода, опалення та електроенергія, станом на квітень 2020 року не передбачаються. А вже станом на квітень 2021 року передбачається підвищення ціни на всі вищезазначені комунальні послуги на 10%.
Нагадаємо, в Україні оплатити комунальні послуги власники банківських рахунків зможуть по телефону. Відповідний проект ініціювало Міністерство соціальної політики.