За год цены на бензин в Украине выросли на 17,4% - АМКУ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В течение 2017 года в Украине цены на бензин А-95 и дизтопливо в среднем выросли на 17,4% и 20,7% соответственно. Об этом говорится в отчете Антимонопольного комитета Украины, передает УНН.
В Комитете отметили, что основными факторами роста цен на бензин и дизтопливо в Украине уровень закупочных цен на нефтепродукты, налоговая нагрузка, стоимость нефти и курса иностранных валют, а также торговая маржа.
Также сообщается, что в августе 2017 произошел стремительный рост цен на сжиженный газ - почти на 50%.
Эксперты прогнозируют, что к концу текущего года топливо может подорожать минимум на 10%. Из-за этого, в Украине вырастут цены на продукты питания, считает экономический эксперт Александр Охрименко.
"У нас в марте начинается посевная, но уже сегодня цены на дизтопливо очень высоки. И вряд ли перед посевной они снизятся. Дорожает дизтопливо - дорожает зерно, мясо и так далее. В зерне - 33% топлива.
Прогнозирую, что до конца года топливо может подорожать минимум на 10%. Если вырастет топливо на 10% - то на 3% возрастает стоимость зерна. Соответственно на 5-7% возрастает стоимость молока и мяса", - пояснил А.Охрименко.