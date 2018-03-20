За рік ціни на бензин в Україні зросли на 17,4% - АМКУ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Протягом 2017 року в Україні ціни на бензин А-95 та дизпаливо в середньому зросли на 17,4% та 20,7% відповідно. Про це йдеться у звіті Антимонопольного комітету України, передає УНН.
У Комітеті зауважили, що основними факторами росту цін на бензин та дизпальне в Україні є рівень закупівельних цін нафтопродуктів, податкове навантаження, вартість нафти та курсу іноземних валют, а також торговельна маржа.
Також повідомляється, що у серпні 2017 року відбулося стрімке зростання цін на скраплений газ — майже на 50%.
Експерти прогнозують, що до кінця поточного року паливо може подорожчати щонайменше на 10%. Через це, в Україні зростуть ціни на продукти харчування, вважає економічний експерт Олександр Охрименко.
“У нас в березні починається посівна, але вже сьогодні ціни на дизпаливо дуже високі. І навряд чи перед посівною вони знизяться. Дорожчає дизпаливо — дорожчає зерно, м’ясо і так далі. У зерні — 33% палива.
Прогнозую, що до кінця року паливо може подорожчати щонайменше на 10%. Якщо зростає пальне на 10% — то на 3% зростає вартість зерна. Відповідно на 5-7% зростає вартість молока і м’яса”, — пояснив О.Охрименко.