За год хакеры украли у российских банков более 1 млрд рублей

"Всего за 2017 год было зарегистрировано не менее 21 волны атак Cobalt Strike. Атакам подверглись более 240 кредитных организаций, из них успешных атак было 11", — сказал Скобелкин.

В презентации зампреда ЦБ отмечалось, что сумма хищений составила более 1,156 миллиарда рублей.

Напомним, у РФ перестал существовать резервный фонд.