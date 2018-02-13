За рік хакери вкрали у російських банків понад 1 млрд рублів

КИЇВ. 13 лютого. УНН. У 2017 році хакери провели 11 успішних атак на російські банки за допомогою вірусу Cobalt Strike, сума розкрадань склала 1,156 мільярда рублів. Про це повідомив заступник голови Центробанку РФ Дмитро Скобелкін, виступаючи на Уральському форумі з інформаційної безпеки фінансової сфери, передає УНН з посиланням на РІА Новини.