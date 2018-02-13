За рік хакери вкрали у російських банків понад 1 млрд рублів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. У 2017 році хакери провели 11 успішних атак на російські банки за допомогою вірусу Cobalt Strike, сума розкрадань склала 1,156 мільярда рублів. Про це повідомив заступник голови Центробанку РФ Дмитро Скобелкін, виступаючи на Уральському форумі з інформаційної безпеки фінансової сфери, передає УНН з посиланням на РІА Новини.
"Всього за 2017 рік було зареєстровано не менше 21 хвилі атак Cobalt Strike. Атак зазнали понад 240 кредитних організацій, з них успішних атак було 11", - сказав Скобелкін.
У презентації заступника голови ЦБ зазначалося, що сума розкрадань склала понад 1,156 мільярда рублів.
Нагадаємо, у РФ перестав існувати резервний фонд.