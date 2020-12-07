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За год дороги стали дешевле, качественнее, безопаснее - Укравтодор

За год дороги стали дешевле, качественнее, безопаснее - Укравтодор

Киев  •  УНН

 • 4815 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. За время реализации проекта “Большое строительство” в части строительства автомобильных дорог украинцы получили фундаментально новый подход к работе с дорожными проектам: автомагистрали стали безопаснее, долговечнее, а также дешевле. Об этом говорится в сообщении “Укравтодора” по итогам отраслевого мероприятия “Мережа: форум дорожной отрасли”, передает УНН.

В ведомстве напомнили, что в 2020 году уже построено 3900 км дорог государственного значения, а также 85 искусственных сооружений. При этом 1 км дороги в 2020 году стоит дешевле, чем в 2019 году.

“Если считать в общем, учитывая факт выполнения работ, то в 2019 году за 21,2 млрд грн мы получили 847 км дорог. То есть средняя стоимость 1 км в 2019 году — 25,1 млн грн. В 2020 году за сумму 81 млрд грн мы получили 3926 км дорог (не стоит забывать, что эта сумма включает обновления 100 мостов, устройство 25 площадок взвешивания-в-движении) .То есть средняя стоимость 1 км в 2020 году — 20,6 млн грн. В этом году 1 км дешевле на 4,5 млн грн.”, — говорится в сообщении.

По информации ведомства, реальную экономию можно увидеть, сравнивая ремонты на одной и той же дороге, однако на разных участках в разные годы. “Наиболее иллюстративный пример дорога М-12 Стрый — Тернополь — Кропивницкий — Знаменка. Это один из основных объектов 2018 и 2019, также масштабно обновляем и в этом году ... Падение цены в 2020 году колеблется от 6,5 до более 10 млн грн. на км дороги”, — отметили в “Укравтодоре”.

“В этом году мы обновляем целые маршруты, а не участки. В 2020 году обновлено 10% всей сети государственных дорог. Это 216 км дороги Киев — Харьков, более 125 км дороги к Станицы Луганской от Северодонецка, 92,5 км дороги от Днепра до Николаева, более 100 км от Кропивницкого в Запорожье, почти 135 км от Мукачево до Львова. Уже завершено 28 из 30 запланированных обходов городов”, — прокомментировал глава “Укравтодора” Александр Кубраков.

В ведомстве отмечают, что дороги стали качественней и безопасней. “90% проектов этого года — с дорожной основой. Именно она обеспечивает долговечность эксплуатации дорожного покрытия. Этого показателя удалось достичь за счет текущего среднего ремонта, где основа усиливалась на 81,2% проектов (для сравнения — в 2018 году таких проектов только 45,6%, а в 2019 — 52,7%)”, — отмечается в сообщении.

Также в 2020 году в разы увеличились объемы устройства освещения (78,8 км в 2019 году против 619 км в 2020 году), барьерного ограждения (263 тыс. погонных метров в 2019 году против 515 тыс. п. м в 2020), а также тротуаров (43,5 тыс. п. м в 2019 году против 206 тыс. п. м в 2020).

Меньше дороги обходятся и налогоплательщикам.

“Экономия на торгах этого года выросла до 7,8% (средняя экономия за последние 5 лет — 6,2%). Командой Укравтодора проведена огромная работа для того, чтобы срезать стоимость проектов еще до того, как они будут закупаться через систему Prozorro. В отличие от предыдущих лет, в этом году такие инструменты как экспертиза проектов, а также рассмотрение проектов на V секции, мы использовали по максимуму. Если в 2018 и 2019 годах подобную оценку проходили выборочно проекты нового строительства, реконструкции и капитального ремонта и очень редко — текущего среднего ремонта, то в 2020 году мы сделали эти меры обязательными для всех проектов”, — отмечается в комментарии.

Ранее на своей странице в Facebook глава “Укравтодора” Александр Кубраков отметил, что “Большое строительство” — самый эффективный способ борьбы с коронакризисом. Ведь данным группы макроэкономического анализа и прогнозирования Ukrainian Economic Outlook, если бы не строительство дорог, то падение ВВП Украины в 4 квартале составило бы не 3,7%, а 11%.

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