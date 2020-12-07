За рік дороги стали дешевші, якісніші, безпечніші - Укравтодор

У відомстві нагадали, що в 2020 році вже побудовано 3900 км доріг державного значення, а також 85 штучних споруд. При цьому 1 км дороги в 2020 році коштує дешевше, ніж в 2019 році.

"Якщо вважати загалом, з огляду на факт виконання робіт, то в 2019 році за 21,2 млрд грн ми отримали 847 км доріг. Тобто середня вартість 1 км в 2019 році - 25,1 млн грн. У 2020 році за суму 81 млрд грн ми отримали 3926 км доріг (не варто забувати, що ця сума включає оновлення 100 мостів, пристрій 25 майданчиків зважування-в-русі) .Тобто середня вартість 1 км в 2020 році - 20,6 млн грн. У цьому році 1 км дешевше на 4,5 млн грн. ", - говориться в повідомленні.

За інформацією відомства, реальну економію можна побачити, порівнюючи ремонти на одній і тій же дорозі, проте на різних ділянках в різні роки. "Найбільш ілюстративний приклад дорога М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка. Це один з основних об'єктів 2018 і 2019, також масштабно оновлюємо і в цьому році ... Падіння ціни в 2020 році коливається від 6,5 до понад 10 млн грн. на км дороги ", - відзначили в" Укравтодорі ".

"У цьому році ми оновлюємо цілі маршрути, а не ділянки. У 2020 році оновлено 10% всієї мережі державних доріг. Це 216 км дороги Київ - Харків, понад 125 км дороги до Станиці Луганській від Сєверодонецька, 92,5 км дороги від Дніпра до Миколаєва, більше 100 км від Кропивницького в Запоріжжі, майже 135 км від Мукачева до Львова. Уже завершено 28 з 30 запланованих обходів міст ", - прокоментував глава" Укравтодору "Олександр Кубрак.

У відомстві зазначають, що дороги стали якісніше та безпечніше. "90% проектів цього року - з дорожньої основою. Саме вона забезпечує довговічність експлуатації дорожнього покриття. Цього показника вдалося досягти за рахунок поточного середнього ремонту, де основа посилювалася на 81,2% проектів (для порівняння - в 2018 році таких проектів тільки 45,6%, а в 2019 - 52,7%) ", - наголошується в повідомленні.

Також в 2020 році в рази збільшилися обсяги пристрої освітлення (78,8 км в 2019 році проти 619 км у 2020 році), бар'єрної огорожі (263 тис. Погонних метрів в 2019 році проти 515 тис. П. М в 2020), а також тротуарів (43,5 тис. п. м в 2019 році проти 206 тис. п. м в 2020).

Менше дороги обходяться і платникам податків.

"Економія на торгах цього року зросла до 7,8% (середня економія за останні 5 років - 6,2%). Командою Укравтодору проведена величезна робота для того, щоб зрізати вартість проектів ще до того, як вони будуть закуповуватися через систему Prozorro. На відміну від попередніх років, цього року такі інструменти як експертиза проектів, а також розгляд проектів на V секції, ми використовували по максимуму. Якщо в 2018 і 2019 роках подібну оцінку проходили вибірково проекти нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту і дуже рідко - поточного середнього ремонту, то в 2020 році ми зробили ці заходи обов'язковими для всіх проектів ", - наголошується в коментарі.

Раніше на своїй сторінці в Facebook глава "Укравтодору" Олександр Кубрак зазначив, що "Велике будівництво" - найефективніший спосіб боротьби з коронакрізісом. Адже даними групи макроекономічного аналізу та прогнозування Ukrainian Economic Outlook, якби не будівництво доріг, то падіння ВВП України в 4 кварталі склало б не 3,7%, а 11%.