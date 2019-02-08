За счет лотерейного выигрыша американка погасит долги
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Жительница американского штата Миссури выиграла 100 тыс. долл. в лотерею, передает УНН со ссылкой на UPI.
Имя победительницы — Молли Аптон. История ее выигрыша началась с идеи приготовить лимонный десерт.
“Я обнаружила, что не хватает необходимых ингредиентов. И отправилась в магазин в Канзас-Сити, потому что там продаются недорогие орехи пекан. По пути в магазин я остановилась заправить машину, и заодно прикупила лотерейный билет. Он принес мне выигрыш в 100 тыс. долл.”, — рассказала американка.
За счет выигрыша победительница хочет погасить свои долги.
Напомним, результаты проведенных исследований свидетельствуют, что большинство людей играют в лотерею, чтобы улучшить свое финансовое положение. И украинцы не исключение. Большую часть денег они тратят на улучшение своего быта и отдых с семьей.
Например, мультимиллионер украинской лотереи “Лото-Забава” Александр Сивак (Черкассы) решил потратить лотерейный выигрыш на жилье, путешествия и семью.
А домохозяйка из Черкасской области Ирина Здиорук решила потратить часть от выигранного в лотерею миллиона на ремонт в доме, лечение, автомобиль и долгожданный отпуск.