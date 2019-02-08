За рахунок лотерейного виграшу американка погасить борги

Ім'я переможниці - Моллі Аптон. Історія її виграшу почалася з ідеї приготувати лимонний десерт.

"Я виявила, що не вистачає необхідних інгредієнтів. І вирушила до магазину в Канзас-Сіті, тому що там продаються недорогі горіхи пекан. По дорозі в магазин я зупинилася заправити машину, і заодно прикупила лотерейний білет. Він приніс мені виграш в 100 тис. дол.", - розповіла американка.

За рахунок виграшу переможниця хоче погасити свої борги.

Нагадаємо, результати проведених досліджень свідчать, що більшість людей грають в лотерею, щоб поліпшити своє фінансове становище. І українці не виняток. Більшу частину грошей вони витрачають на поліпшення свого побуту і відпочинок з сім'єю.

Наприклад, мультимільйонер української лотереї "Лото-Забава" Олександр Сивак (Черкаси) вирішив витратити лотерейний виграш на житло, подорожі та сім'ю.

А домогосподарка з Черкаської області Ірина Здіорук вирішила витратити частину від виграного в лотерею мільйону на ремонт в будинку, лікування, автомобіль і довгоочікувану відпустку.