За счет арестованных активов бюджет получил от АРМА более 1,5 миллиарда гривен – Жоравович

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”При всех негативных обстоятельствах, в период военного положения АРМА достигло наилучших показателей в своей работе, причем как в сфере розыска активов, так и в направлении управления. За счет арестованных активов бюджет получил за это время более 1,5 миллиарда гривен.

При этом эффективность управления не следует измерять только суммами перечисленных в бюджет средств, ведь наши управляющие тратят ресурсы на содержание активов, их восстановление и ремонт, выплаты заработных плат и т.д. Если бы не деятельность АРМА, все эти расходы легли бы на государство", – отметил Жоравович.

Также, по его словам, избранные АРМА управляющие для арестованных активов в течение прошлого года обеспечили работой более 1 тыс. работников, благодаря которым арестованные активы функционируют. В то же время с полученных доходов уплачено более 90 миллионов гривен разных налогов, что крайне важно во время войны.

Напомним

19 апреля руководитель АРМА Дмитрий Жоравович подписал приказ о приобретении ведомством военных облигаций на сумму 411,1 миллиона гривен. Это самый большой вклад АРМА в военные облигации за время полномасштабной войны.