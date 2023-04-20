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За рахунок арештованих активів бюджет отримав від АРМА понад 1,5 мільярда гривень - Жоравович

За рахунок арештованих активів бюджет отримав від АРМА понад 1,5 мільярда гривень - Жоравович

Київ • УНН

 • 848554 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. За час повномасштабної війни держбюджет отримав 1,5 млрд грн за рахунок арештованих активів. Про це в інтерв’ю УНН розповів т. в. о. національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) Дмитро Жоравович.

Цитата

”Попри всі негативні обставини, в період воєнного стану АРМА досягнуло найкращих показників у своїй роботі, причому як у сфері розшуку активів, так і в напрямку управління. За рахунок арештованих активів бюджет отримав за цей час понад 1,5 мільярда гривень.

При цьому ефективність управління не слід вимірювати тільки сумами перерахованих до бюджету коштів, адже наші управителі витрачають ресурси на утримання активів, їх відновлення та ремонти, виплати заробітних плат тощо. Якби не діяльність АРМА, всі ці витрати лягли б на державу", - зазначив Жоравович.

Також, за його словами, обрані АРМА управителі для арештованих активів протягом минулого року забезпечили роботою понад 1 тис. працівників, завдяки яким арештовані активи функціонують. Водночас з отриманих доходів сплачено понад 90 мільйонів гривень різних податків, що вкрай важливо під час війни.

Нагадаємо

19 квітня керівник АРМА Дмитро Жоравович підписав наказ про придбання відомством військових облігацій на суму 411,1 мільйона гривень. Це найбільший вклад АРМА у військові облігації за час повномасштабної війни.

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