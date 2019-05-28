За пять лет в Красную книгу Украины внесен только лось европейский
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. За пять лет в Красную книгу Украины внесен лишь один вид животных - лось европейский. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов в ответ на информационный запрос журналиста УНН.
Так, за последние пять лет приказом Минприроды от 19 декабря 2017 года в Красную книгу Украины внесен лось европейский (Alces alces) с категорией "уязвимый".
В Минприроды отметили, что в 2018 году и с начала 2019 года в Красную книгу Украины виды животных и растений не вносились.
Напомним, Министерство юстиции Украины в января 2018 года зарегистрировало приказ Минприроды о внесении лося европейского в Красную книгу Украины.
Однако 27 ноября 2018 года Окружной административный суд Киева отменил приказ Министерства экологии и природных ресурсов о занесении лося европейского в Красную книгу, а также признал противоправными меры по запрету охотиться на это животное.
Как сообщал УНН, 8 апреля 2019 года Шестой апелляционный административный суд отменил решение Окружного административного суда Киева об отмене приказа о занесении лося европейского в Красную книгу Украины.