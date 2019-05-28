За п’ять років до Червоної книги України внесено лише лося європейського
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. За п’ять років до Червоної книги України внесено лише один вид тварин – лося європейського. Про це повідомили у Міністерстві екології та природних ресурсів у відповідь на інформаційний запит журналіста УНН.
Так, за останні п’ять років наказом Мінприроди від 19 грудня 2017 року до Червоної книги України внесено лося європейського (Alces alces) з категорією "вразливий".
У Мінприроди зазначили, що у 2018 році та з початку 2019 року до Червоної книги України види тварин та рослин не заносилися.
Нагадаємо, Міністерство юстиції України у січні 2018 року зареєструвало наказ Мінприроди про внесення лося європейського до Червоної книги України.
Проте 27 листопада 2018 року Окружний адміністративний суд Києва скасував наказ Міністерства екології та природних ресурсів про занесення лося європейського до Червоної книги, а також визнав протиправними заходи з заборони полювати на цю тварину.
Як повідомляв УНН, 8 квітня 2019 року Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення Окружного адміністративного суду Києва щодо скасування наказу про занесення лося європейського до Червоної книги України.