За пять месяцев доходы местных бюджетов выросли на 24%
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. За пять месяцев доходы местных бюджетов выросли до 89,7 млрд грн или на 24,1% (17,39 млрд гривен) по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Об этом написал в Facebook министр регионального развития Геннадий Зубко, передает УНН.
“В течение января-мая 2018 года доходы местных бюджетов выросли до 89,7 млрд грн. Прирост поступлений к соответствующему периоду прошлого года — 24,1% или 17,39 млрд гривен”, - отметил Зубко.
Как добавил он, рост местных бюджетов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, произошел во всех регионах Украины: от 180 млн грн — в Черновицкой области, до 1,9 млрд — в Днепропетровской. Бюджет города Киева вырос на 2,8 млрд гривен.
Самые высокие темпы роста доходов относительно прошлого года зафиксированы в Полтавской (на 30,4%), Донецкой (на 28%), Сумской (на 27,9%), Тернопольской (на 27%) областях.
Также за этот период выросли и доходы местных бюджетов 665 ОТО, которые составили 7,43 млрд грн. Их прирост — 64,8% или 2,92 млрд грн.
В расчете на 1 жителя средний показатель собственных доходов 665 ОТО увеличился до 1322,1 грн с 802,2 грн (на 519,9 грн).
Также Зубко отметил, что впервые в истории доля местных бюджетов в текущем году уже составляет 51,5%.
Напомним, за пять месяцев текущего года в местные бюджеты поступило на 22,6% больше налогов, чем в соответствующем периоде прошлого года.