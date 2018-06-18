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За п'ять місяців доходи місцевих бюджетів зросли на 24%

За п'ять місяців доходи місцевих бюджетів зросли на 24%

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. За п'ять місяців доходи місцевих бюджетів зросли до 89,7 млрд грн або на 24,1% (17,39 млрд гривень) порівняно із відповідним періодом минулого року. Про це написав у Facebook міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко, передає УНН.

“Протягом січня-травня 2018 року доходи місцевих бюджетів зросли до 89,7 млрд грн. Приріст надходжень до відповідного періоду минулого року — 24,1% або 17,39 млрд гривень”, — зауважив Зубко.

Як додав він, зростання місцевих бюджетів порівняно з аналогічним періодом 2017 року, відбулося у всіх регіонах України: від 180 млн грн — у Чернівецькій області, до 1,9 млрд — у Дніпропетровській. Бюджет міста Києва зріс на 2,8 млрд гривень.

Найвищі темпи зростання доходів відносно минулого року зафіксовано у Полтавській ( на 30,4%), Донецькій (на 28%), Сумській (на 27,9%), Тернопільській (на 27%) областях.

Також за цей період зросли і доходи місцевих бюджетів 665 ОТГ, які склали 7,43 млрд грн. Їх приріст — 64,8% або 2,92 млрд грн.

Із розрахунку на 1 жителя середній показник власних доходів 665 ОТГ збільшився до 1322,1 грн з 802,2 грн ( на 519,9 грн).

Також Зубко зазначив, що уперше в історії частка місцевих бюджетів у поточному році вже складає 51,5%.

Нагадаємо, за п'ять місяців поточного року до місцевих бюджетів надійшло на 22,6% більше податків, ніж у відповідному періоді минулого року.

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