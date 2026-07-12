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За прошедшие сутки на фронте произошло 260 боев, враг сбросил 244 управляемые авиабомбы - Генштаб

Киев • УНН

 • 504 просмотра

За прошедшие сутки на фронте произошло 260 боевых столкновений. Враг применил 8866 дронов-камикадзе и 244 управляемые авиабомбы.

За прошедшие сутки на фронте произошло 260 боев, враг сбросил 244 управляемые авиабомбы - Генштаб

Всего за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 260 боевых столкновений. Враг запустил 8,8 тыс. дронов-камикадзе и сбросил 244 управляемые авиабомбы, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Вчера противник нанес два ракетных удара с применением девяти ракет и 88 авиационных ударов, в ходе которых сбросил 244 управляемые авиабомбы. Кроме того, захватчики применили 8866 дронов-камикадзе и совершили 3062 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 44 - из реактивных систем залпового огня 

- говорится в сводке.

Кроме того, за прошедшие сутки враг нанес авиационный удар по городу Сумы.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пятнадцать районов сосредоточения живой силы противника, четыре артиллерийские системы и один другой важный объект противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши защитники остановили три вражеских штурма. В то же время агрессор нанес один авиационный удар с применением трех управляемых авиабомб и совершил 76 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отбили восемь атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районах Волчанска, Лимана и Старицы, а также в направлениях Григоровки, Караичного, Ивановки и Малого Бурлука.

На Купянском направлении враг четыре раза атаковал в районах Купянска и Подолов, а также в направлениях Боровской Андреевки и Петропавловки.

Попытки вклиниться в нашу оборону отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты одиннадцать раз атаковали в районах Лимана, Ставков и Дибровы, а также в направлениях Новоселовки и Дружелюбовки.

На Славянском направлении противник совершил 23 штурмовых действия в районах Пискуновки, Кривой Луки, Закитного и Резниковки, а также в направлении Рай-Александровки.

На Краматорском направлении оккупанты десять раз атаковали в районе Тихоновки, а также в направлениях Федоровки Второй, Малиновки и Никифоровки.

На Константиновском направлении зафиксировано девятнадцать атак. Оккупанты вели штурмовые действия в районах Константиновки и Ильиновки, а также в направлениях Иванополья и Русиного Яра.

Наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении, где наши защитники остановили 44 атаки. Враг проявлял активность в районах Новоалександровки, Шахового, Белицкого, Родинского и Сергеевки, а также осуществлял штурмы в направлениях Нового Шахового, Гришиного, Кучерового Яра, Софиевки, Никаноровки, Дорожного, Нового Донбасса, Каменки, Котлиного, Молодецкого, Удачного и Новоподгородного.

На Александровском направлении захватчики совершили три атаки в направлениях населенных пунктов Воскресенка, Александроград и Поддубное.

На Гуляйпольском направлении оккупанты атаковали тринадцать раз. Враг пытался продвинуться в районах Гуляйпольского, Новоселовки и Верхней Терсы, а также в направлениях Чаривного, Староукраинки, Солодкого, Доброполья, Горького и Воздвижевки.

На Ореховском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Украинские защитники продолжают системное уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1320 человек. Также обезврежены четыре танка, шесть боевых бронированных машин, 53 артиллерийские системы, четыре реактивные системы залпового огня, две ракеты, пятнадцать наземных робототехнических комплексов, 2034 беспилотных летательных аппарата, 428 единиц автомобильной и пять единиц специальной техники врага 

- резюмировали в Генштабе.

Россия за сутки потеряла 1320 военных и более 2 тысяч беспилотников – Генштаб12.07.26, 07:05 • 1688 просмотров

Антонина Туманова

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