Россия за сутки потеряла 1320 военных и более 2 тысяч беспилотников – Генштаб
Киев • УНН
За сутки российская армия потеряла 1320 военнослужащих. Также уничтожено 2034 беспилотника оперативно-тактического уровня.
За прошедшие сутки российская армия потеряла 1320 военнослужащих, четыре танка, 53 артиллерийские системы и 2034 беспилотника оперативно-тактического уровня. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери российских войск с 24 февраля 2022 года по 12 июля 2026 года ориентировочно составляют 1 419 090 человек.
Также за сутки Силы обороны Украины уничтожили четыре танка, шесть боевых бронированных машин, четыре реактивные системы залпового огня, 428 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 15 наземных роботизированных комплексов, пять единиц специальной техники и две крылатые ракеты.
Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 12 120 танков, 24 928 боевых бронированных машин, 45 807 артиллерийских систем, 1 928 РСЗО, 1 485 средств ПВО, 437 самолетов, 353 вертолета, 403 959 беспилотников оперативно-тактического уровня, 4 889 крылатых ракет, 33 корабля, две подводные лодки, 119 038 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 4 407 единиц специальной техники.
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