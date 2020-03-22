За нарушение правил карантина в Украине составили более 1,4 тысяч админпротоколов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. За нарушение правил карантина в Украине составили более 1,4 тыс. административных протоколов и начато девять уголовных производств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
"Полицейские составили 1415 админпротоколов о нарушениях правил карантина. Также начато 9 уголовных производств. Сегодня к несению службы привлечены около 14700 полицейских и 2360 военнослужащих Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала карантинных мероприятий больше всего нарушений обнаружено в Днепропетровской области. В частности полицейские составили 221 админпротокол. Также нарушения обнаружены в городе Киеве - 159, Донецкой области - 112, Харьковской - 103, Киевской - 93, Запорожской - 74, Черкасской - 70, Одесской - 66, Херсонской - 58, Черниговской - 52 и других областях.
"В суд направлено 1358 административных протоколов. Кроме того, в Единый реестр досудебных расследований внесено 9 уголовных производств по ст. 325 УК (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений)", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН ранее, в Украине полицейские составили 613 админпротоколов за нарушение правил карантина.