За порушення правил карантину в Україні склали понад 1,4 тисяч адмінпротоколів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. За порушення правил карантину в Україні склали понад 1,4 тис. адміністративних протоколів та розпочато дев'ять кримінальних проваджень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Нацполіції.
“Поліцейські склали 1415 адмінпротоколів щодо порушень правил карантину. Також розпочато 9 кримінальних проваджень. Сьогодні до несення служби залучено близько 14700 поліцейських та 2360 військовослужбовців Національної гвардії України”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з початку карантинних заходів найбільше порушень виявлено на Дніпропетровщині. Зокрема поліцейські склали 221 адмінпротокол. Також порушення виявлені у місті Києві – 159, Донецькій області – 112, Харківській – 103, Київській – 93, Запорізькій – 74, Черкаській – 70, Одеській – 66, Херсонській – 58, Чернігівській – 52 та інших областях.
"До суду направлено 1358 адміністративних протоколів. Крім того, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 9 кримінальних проваджень за ст. 325 ККУ (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням)", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН раніше, в Україні поліцейські склали 613 адмінпротоколів за порушення правил щодо карантину.