За порушеня правил карантину в Україні складено понад 600 адмінпротоколів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. В Україні поліцейські склали 613 адмінпротоколів за порушення правил щодо карантину. Про це повідомив заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич, передає УНН з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.
“З початку карантинних заходів Національна поліція склала 613 адміністративних протоколів за статтею 44-3 КУпАП. Найбільше протоколів складено на працівників та керівників підприємств та установ, а також на перевізників та керівників підприємств, які надають послуги пасажирських перевезень. Підрозділами Національної поліції до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено сім кримінальних проваджень за статтею 325 Кримінального кодексу України”, — зазначив Фацевич.
Він також додав, що найбільше порушень правил щодо карантину людей було виявлено у Дніпропетровській області — 110 протоколів, у Донецькій — 68, у місті Києві — 46, у Запорізькій області — 39 та у Черкаській — 37.
Також загалом щодоби до несення служби у Національній поліції залучається понад 14 тисяч правоохоронців. Зокрема 3,5 тисячі автопатрулів.
Нагадаємо, суд оштрафував киянку на 17 тис. грн за порушення правил карантину.