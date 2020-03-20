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За нарушение правил карантина в Украине составлено более 600 админпротоколов

За нарушение правил карантина в Украине составлено более 600 админпротоколов

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КИЕВ. 20 марта. УНН. В Украине полицейские составили 613 админпротоколов за нарушение правил карантина. Об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

"С начала карантинных мероприятий Национальная полиция составила 613 административных протоколов по статье 44-3 КУоАП. Больше всего протоколов составлено на работников и руководителей предприятий и учреждений, а также на перевозчиков и руководителей предприятий, предоставляющих услуги пассажирских перевозок. Подразделениями Национальной полиции в Единый реестр досудебных расследований внесено семь уголовных производств по статье 325 Уголовного кодекса Украины", - отметил Фацевич.

Он также добавил, что больше всего нарушений правил карантина людей были обнаружены в Днепропетровской области - 110 протоколов, в Донецкой - 68, в городе Киеве - 46, в Запорожской области - 39 и в Черкасской - 37.

Также в целом ежесуточно к несению службы в Национальной полиции привлекается более 14 000 правоохранителей. В том числе 3,5 тысячи автопатрулей.

Напомним, суд оштрафовал киевлянка на 17 тыс. грн за нарушение правил карантина.

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