За попытку повесить российский триколор в Одессе в отношении женщины открыли производство
Киев • УНН
Полиция открыла уголовное производство против 43-летней женщины, которая пыталась повесить российский флаг на Европейской площади в Одессе. Ей грозит до трех лет лишения свободы за оправдание агрессии РФ.
Полиция начала уголовное производство в отношении женщины, которая пыталась повесить российский триколор на Европейской площади в Одессе, сообщили в ГУНП в Одесской области во вторник, пишет УНН.
Действия гражданки квалифицированы как оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников. Ей грозит до трех лет лишения свободы
Отмечается, что 43-летняя жительница Одессы уже попадала в поле зрения правоохранителей за кражу, мелкое хулиганство и распитие спиртных напитков в общественном месте.
Сейчас с женщиной работают следователи территориального подразделения полиции и сотрудники управления СБУ в Одесской области. Указано, что вражеский триколор изъяли и приобщили к материалам производства как вещественное доказательство.
«В рамках производства, начатого по признакам ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины, будут проведены необходимые экспертизы и решается вопрос о сообщении ей о подозрении в оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации ее участников, а также избрании меры пресечения», - сообщили в полиции.
Правонарушительнице грозит три года лишения свободы.
Суть дела
Инцидент произошел вчера, 7 октября, около 23 часов. Очевидцы сообщили в полицию, что неизвестная пыталась повесить флаг рф на постамент и высказывалась в поддержку враждебной страны. Личность правонарушительницы полицейские установили.
Женщина пыталась повесить триколор в Одессе: с делом разбирается полиция8 октября 2024, 06:11 • 11492 просмотра