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За попытку повесить российский триколор в Одессе в отношении женщины открыли производство

За попытку повесить российский триколор в Одессе в отношении женщины открыли производство

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 13:00  •  1204 просмотра

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Полиция открыла уголовное производство против 43-летней женщины, которая пыталась повесить российский флаг на Европейской площади в Одессе. Ей грозит до трех лет лишения свободы за оправдание агрессии РФ.

Полиция начала уголовное производство в отношении женщины, которая пыталась повесить российский триколор на Европейской площади в Одессе, сообщили в ГУНП в Одесской области во вторник, пишет УНН.

Действия гражданки квалифицированы как оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников. Ей грозит до трех лет лишения свободы

- сообщили в полиции.

Отмечается, что 43-летняя жительница Одессы уже попадала в поле зрения правоохранителей за кражу, мелкое хулиганство и распитие спиртных напитков в общественном месте.

Сейчас с женщиной работают следователи территориального подразделения полиции и сотрудники управления СБУ в Одесской области. Указано, что вражеский триколор изъяли и приобщили к материалам производства как вещественное доказательство.

«В рамках производства, начатого по признакам ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины, будут проведены необходимые экспертизы и решается вопрос о сообщении ей о подозрении в оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации ее участников, а также избрании меры пресечения», - сообщили в полиции.

Правонарушительнице грозит три года лишения свободы. 

Суть дела

Инцидент произошел вчера, 7 октября, около 23 часов. Очевидцы сообщили в полицию, что неизвестная пыталась повесить флаг рф на постамент и высказывалась в поддержку враждебной страны. Личность правонарушительницы полицейские установили.

Женщина пыталась повесить триколор в Одессе: с делом разбирается полиция8 октября 2024, 06:11 • 11492 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Криминал и ЧПУНН-Одесса