Женщина пыталась повесить триколор в Одессе: с делом разбирается полиция
Киев • УНН
На Европейской площади в Одессе женщина пыталась вывесить флаг страны-агрессора. Полиция установила личность гражданки, изъяла вещественные доказательства и проводит расследование инцидента.
Женщина пыталась повесить триколор на Европейской площади в Одессе, ее личность установлена, с ней работали полицейские, сообщили в ГУНП в Одесской области, пишет УНН.
Детали
"Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего сегодня вечером на Европейской площади. В медиа попало видео, на котором женщина поднялась на постамент посреди площади с целью повесить флаг страны-агрессора, но ей помешали горожане. Сейчас личность гражданки установлена, с ней на месте происшествия работают полицейские, изымаются вещественные доказательства", - сообщили в полиции в ночь на 8 октября.
После, как сообщается, женщину должны были доставить в территориальное подразделение полиции и предоставить правовую квалификацию ее действиям.
В Киеве задержали женщину за восхваление агрессора на вокзале - полиция7 октября 2024, 10:14 • 12346 просмотров