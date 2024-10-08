Женщина пыталась повесить триколор в Одессе: с делом разбирается полиция

Женщина пыталась повесить триколор на Европейской площади в Одессе, ее личность установлена, с ней работали полицейские, сообщили в ГУНП в Одесской области, пишет УНН.

Детали

"Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего сегодня вечером на Европейской площади. В медиа попало видео, на котором женщина поднялась на постамент посреди площади с целью повесить флаг страны-агрессора, но ей помешали горожане. Сейчас личность гражданки установлена, с ней на месте происшествия работают полицейские, изымаются вещественные доказательства", - сообщили в полиции в ночь на 8 октября.

После, как сообщается, женщину должны были доставить в территориальное подразделение полиции и предоставить правовую квалификацию ее действиям.

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