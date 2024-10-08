Жінка намагалася повісити триколор в Одесі: зі справою розбирається поліція
Київ • УНН
На Європейській площі в Одесі жінка намагалася вивісити прапор країни-агресора. Поліція встановила особу громадянки, вилучила речові докази та проводить розслідування інциденту.
Жінка намагалась повісити триколор на Європейській площі в Одесі, її особу встановлено, з нею працювали поліцейські, повідомили у ГУНП в Одеській області, пише УНН.
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"Поліцейські встановлюють обставини інциденту, що стався сьогодні увечері на Європейській площі. У медіа потрапило відео, на якому жінка піднялась на постамент посеред площі з метою повісити прапор країни-агресора, але їй завадили містяни. Нині особа громадянки встановлена, з нею на місці події працюють поліцейські, вилучаються речові докази", - повідомили у поліції у ніч на 8 жовтня.
Опісля, як повідомляється, жінку мали доставити до територіального підрозділу поліції та надати правову кваліфікацію її діям.
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