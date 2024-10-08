За спробу повісити російський триколор в Одесі стосовно жінки відкрили провадження
Київ • УНН
Поліція відкрила кримінальне провадження проти 43-річної жінки, яка намагалася повісити російський прапор на Європейській площі в Одесі. Їй загрожує до трьох років позбавлення волі за виправдовування агресії рф.
Поліція розпочала кримінальне провадження стосовно жінки, яка намагалась повісити російський триколор на Європейській площі в Одесі, повідомили у ГУНП в Одеській області у вівторок, пише УНН.
Дії громадянки кваліфіковано як виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників. Їй загрожує до трьох років позбавлення волі
Зазначається, що 43-річна жителька Одеси вже потрапляла в поле зору правоохоронців за крадіжку, дрібне хуліганство та розпивання спиртних напоїв у громадському місці.
Нині з жінкою працюють слідчі територіального підрозділу поліції та співробітники управління СБУ в Одеській області. Вказано, що ворожий триколор вилучили та долучили до матеріалів провадження як речовий доказ.
"У межах провадження, розпочатого за ознаками ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України, будуть проведені необхідні експертизи та вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії рф проти України, глорифікації її учасників, а також обрання запобіжного заходу", - повідомили у поліції.
Правопорушниці загрожує три роки позбавлення волі.
Суть справи
Інцидент стався вчора, 7 жовтня, близько 23-ї години. Очевидці повідомили до поліції, що невідома намагалася повісити прапор рф на постамент і висловлювалась у підтримку ворожої країни. Особу правопорушниці поліцейські встановили.
Жінка намагалася повісити триколор в Одесі: зі справою розбирається поліція 08.10.24, 09:11 • 13135 переглядiв