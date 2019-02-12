За понедельник патрульные остановили более 140 пьяных водителей
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. В течение суток 11 февраля патрульные полицейские проработали 5316 вызовов, из которых 540 - вызовы о дорожно-транспортных происшествиях. Об этом сообщает патрульная полиция Украины на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Составлен 141 админматериал за управление в состоянии опьянения и вынесено 5662 постановления, из которых 4995 - за нарушение правил дорожного движения", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки произошло 88 случаев - задержание патрульнимм лиц, вероятно, причастных к совершению уголовных преступлений. Среди них: 1 убийство; 5 грабежей; 12 краж; 2 завладения авто; 6 незаконных хранения оружия и боеприпасов; 30 наркопреступлений; 6 человек в розыске; 26 других преступлений.
Как сообщал УНН, с участием несовершеннолетних в прошлом году было совершено более 600 грабежей и разбойных нападений.