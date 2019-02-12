За понеділок патрульні зупинили більше 140 п’яних водіїв

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Протягом доби 11 лютого патрульні поліцейські опрацювали 5316 викликів, з яких 540 - виклики про дорожньо-транспортні пригоди. Про це повідомляє патрульна поліція України на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Складено 141 адмінматеріал за керування у стані сп'яніння й винесено 5662 постанови, з яких 4995 - за порушення правил дорожнього руху", - йдеться у повідомленні.

За минулу добу сталось 88 випадків - затримання патрульнимм осіб, ймовірно, причетних до скоєння кримінальних правопорушень. З-поміж них: 1 вбивство; 5 грабежів; 12 крадіжок; 2 заволодіння авто; 6 незаконних зберігань зброї та боєприпасів; 30 наркозлочинів; 6 осіб у розшуку; 26 інших злочинів.

Як повідомляв УНН, за участі неповнолітніх минулого року було скоєно понад 600 грабежів та розбійних нападів.

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