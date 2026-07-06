За полгода доля электромобилей на украинском рынке уменьшилась вдвое
Киев • УНН
В первом полугодии 2026 года доля новых автомобилей с традиционными двигателями выросла до 62%, тогда как доля электромобилей снизилась с 16,9% до 8,3%. Самыми популярными остаются бензиновые модели, в частности Hyundai Tucson.
На украинском рынке в январе - июне 2026 года доля новых легковых автомобилей с традиционными двигателями выросла до 62%. Об этом передает Укравтопром, пишет УНН.
В первом полугодии 2026 года автомобили с традиционными двигателями охватили почти 62% украинского рынка новых легковушек. За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 56,5%
Самыми популярными среди украинцев в этом году были бензиновые модели, им принадлежит 39,2% продаж новых авто. В прошлом году этот показатель равнялся 37,1%.
Доля гибридных авто увеличилась с 26,5% до 29,8%. Дизельные авто охватили 22,5%, против 19,4%.
В то же время доля электромобилей сократилась с 16,9% в прошлом году до 8,3%.
На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж новых авто.
Лидерские позиции по сегментам заняли:
- Бензиновые автомобили — Hyundai Tucson.
- Гибридные автомобили — Toyota RAV4.
- Дизельные автомобили — Renault Duster.
- Электромобили — BYD Leopard 3.
- Автомобили с ГБО — Hyundai Tucson.
В Украине за полгода продано почти 33 000 новых авто - назван топ-10 популярных моделей03.07.26, 11:30 • 5097 просмотров