В Украине за полгода продано почти 33 000 новых авто - назван топ-10 популярных моделей
Киев • УНН
За первые шесть месяцев 2026 года в Украине реализовано около 33 тысяч новых авто, что на 0,5% больше, чем в прошлом году. Самой популярной моделью стал Renault Duster с 2670 проданными единицами.
В течение первых шести месяцев 2026 года в Украине было реализовано около 33 тысяч новых автомобилей. Это на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает УНН со ссылкой на Укравтопром.
Подробности
ТОП-10 лидеров на рынке новых автомобилей (январь-июнь 2026) следующие:
- RENAULT Duster - 2670 единиц;
- TOYOTA RAV-4 - 1811 единиц;
- HYUNDAI Tucson - 1302 единицы;
- TOYOTA Land Cruiser Prado - 1003 единицы;
- SKODA Kodiaq - 943 единицы;
- MAZDA CX5 - 910 единиц;
- VOLKSWAGEN Touareg - 854 единицы;
- NISSAN Qashqai - 627 единиц;
- SKODA Karoq - 606 единиц;
- SKODA Octavia - 579 единиц.
Напомним
За пять месяцев 2026 года владельцы элитных автомобилей уплатили 140,2 млн гривен налога - это на 47,1% больше, чем в прошлом году. Больше всего средств поступило из Киева, Днепропетровской, Киевской и Львовской областей.