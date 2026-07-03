В Украине за полгода продано почти 33 000 новых авто - назван топ-10 популярных моделей

В течение первых шести месяцев 2026 года в Украине было реализовано около 33 тысяч новых автомобилей. Это на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает УНН со ссылкой на Укравтопром.

Подробности

ТОП-10 лидеров на рынке новых автомобилей (январь-июнь 2026) следующие:

RENAULT Duster - 2670 единиц;

TOYOTA RAV-4 - 1811 единиц;

HYUNDAI Tucson - 1302 единицы;

TOYOTA Land Cruiser Prado - 1003 единицы;

SKODA Kodiaq - 943 единицы;

MAZDA CX5 - 910 единиц;

VOLKSWAGEN Touareg - 854 единицы;

NISSAN Qashqai - 627 единиц;

SKODA Karoq - 606 единиц;

SKODA Octavia - 579 единиц.

Напомним

За пять месяцев 2026 года владельцы элитных автомобилей уплатили 140,2 млн гривен налога - это на 47,1% больше, чем в прошлом году. Больше всего средств поступило из Киева, Днепропетровской, Киевской и Львовской областей.