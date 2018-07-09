За полгода жертвами отравлений стали около тысячи украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. С начала года в Украине в результате вспышек острой кишечной инфекции (ОКИ) пострадало 989 человек. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в пресс-службе Госпродпотребслужбы.
Более 60% пострадавших — 605 человек, составляют дети, уточнили в службе.
“Информация о регистрации летальных случаев вследствие вспышек острых кишечных инфекций в территориальные органы Держпродспоживслужбы не поступало”, — уточнили в пресс-службе ведомства.
В общем, за первое полугодие 2018 года работниками Госпродпотребслужбы было принято участие в расследовании 90 вспышек ОКИ.
Отмечается также, что во время санитарно-эпидемиологических расследований вспышек и пищевых отравлений специалистами территориальных органов Госпродпотребслужбы были приняты меры. В частности, принимались решения о временной остановке производства пищевых продуктов, учреждений (45 случаев), накладывались штрафы (29), виновные привлекались к дисциплинарной ответственности (4 должностных лица). Также отстранили от работы 18 работников.
Как писал УНН, за массовые отравления в Украине не наказывают. Об этом заявил нардеп Сергей Тригубенко.