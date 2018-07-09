За півроку жертвами отруєнь стали близько тисячі українців

Понад 60% постраждалих — 605 осіб, становлять діти, уточнили в службі.

“Інформація щодо реєстрації летальних випадків внаслідок спалахів гострих кишкових інфекцій до територіальних органів Держпродспоживслужби не надходила”, — уточнили у прес-службі відомства.

Загалом, за І півріччя 2018 року працівниками Держпродспоживслужби було взято участь у розслідуванні 90 спалахів ГКІ.

Зазначається також, що під час санітарно-епідеміологічних розслідувань спалахів і харчових отруєнь спеціалістами територіальних органів Держпродспоживслужби було вжито заходів. Зокрема, приймалися рішення про тимчасову зупинку виробництва харчових продуктів, закладів (45 випадків), накладалися штрафи (29), винні притягувалися до дисциплінарної відповідальності (4 посадові особи). Також було відсторонено від роботи 18 працівників.

Як писав УНН, за масові отруєння в Україні не карають. Про це заявив нардеп Сергій Тригубенко.