За полгода сбережения населения Украины сократились приблизительно на 6% - НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В первом полугодии 2020 года сбережения населения Украины сократились приблизительно на 6%. Об этом заявил глава совета Национального банка Украины Богдан Данилишин, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"В первом полугодии 2020 года сбережения населения сократились почти на 6%", - говорится в сообщении.
По его словам, инициированное Президентом Владимиром Зеленским повышение минимальной заработной платы так или иначе повысит доходы и, соответственно, увеличит возможность сбережений.
"Поэтому повышение минимальной заработной платы даже в озвученной величине необходимо и целесообразно в этот момент", - отметил глава совета НБУ.
Напомним, появился текст законопроекта, представленного Президентом Зеленским, об изменениях в госбюджет на 2020 год, которым предусматривается постепенное повышение в текущем году минимальной зарплаты до 5 тыс. грн.
Как ранее сообщалось в УНН, Президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой провести внеочередное заседание ВР 25 августа.