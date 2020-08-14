Зеленський звернувся до Разумкова з проханням провести позачергове засідання ВР

"Президент звернувся до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова з проханням провести позачергове засідання парламенту 25 серпня, після Дня Незалежності України, та закликав народних депутатів підтримати президентський законопроект щодо збільшення розміру мінімальної заробітної платні", - сказано у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада України збереться на позачергове засідання орієнтовно у вівторок, 25 серпня.

Нагадаємо, з’явився текст законопроекту, поданого Президентом Зеленським, про зміни до держбюджету на 2020 рік, яким передбачається поступове підвищення у поточному році мінімальної зарплати до 5 тис. грн.