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19 березня, 18:42 • 39806 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 85784 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 92641 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 113615 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 120210 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 117425 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 152743 перегляди

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Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124749 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123888 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Зеленський звернувся до Разумкова з проханням провести позачергове засідання ВР

Зеленський звернувся до Разумкова з проханням провести позачергове засідання ВР

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звернувся до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова з проханням провести позачергове засідання ВР 25 серпня. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Президент звернувся до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова з проханням провести позачергове засідання парламенту 25 серпня, після Дня Незалежності України, та закликав народних депутатів підтримати президентський законопроект щодо збільшення розміру мінімальної заробітної платні", - сказано у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада України збереться на позачергове засідання орієнтовно у вівторок, 25 серпня.

Нагадаємо, з’явився текст законопроекту, поданого Президентом Зеленським, про зміни до держбюджету на 2020 рік, яким передбачається поступове підвищення у поточному році мінімальної зарплати до 5 тис. грн.

Українські Національні Новини

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