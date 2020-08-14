За півроку заощадження населення України скоротились на близько 6% - НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. У першому півріччі 2020 року заощадження населення України скоротилися на близько 6%. Про це заявив голова ради Національного банку України Богдан Данилишин, передає УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"У першому півріччі 2020 року заощадження населення скоротилися майже на 6%", - сказано у повідомленні.
За його словами, ініційоване Президентом Володимиром Зеленським підвищення мінімальної заробітної плати так чи інакше підвищить доходи громадян і, відповідно, збільшить можливість заощаджень.
"Тому підвищення мінімальної заробітної плати навіть до озвученої величини є необхідним і доцільним у цей момент", – зазначив голова ради НБУ.
Нагадаємо, з’явився текст законопроекту, поданого Президентом Зеленським, про зміни до держбюджету на 2020 рік, яким передбачається поступове підвищення у поточному році мінімальної зарплати до 5 тис. грн.
Як раніше повідомлялося в УНН, Президент України Володимир Зеленський звернувся до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова з проханням провести позачергове засідання ВР 25 серпня.