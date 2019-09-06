За полгода в Украине реализовали проекты донорской помощи почти на 6 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. В первом полугодии 2019 года году в Украине реализовали 522 проекта донорской помощи на 5,9 млрд долларов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства экономического развития и торговли Украины.
Сообщается, что МЭРТ осуществило анализ реализации проектов международной технической помощи (МТП) в первом полугодии 2019 года на основании мониторинга, предоставленного их бенефициарами.
"В течение первого полугодия 2019 года в Украине реализовывались 522 проекта МТП общей сметной стоимостью 5,9 млрд долл., (в том числе 10 проектов суммарной стоимостью 2,4 млрд долл., финансируемых из Чернобыльского фонда "Укрытие" и Счета ядерной безопасности). Для сравнения, за аналогичный период 2018 года в Украине реализовывались 477 проектов на 4,9 млрд долл.", - говорится в сообщении.
По данным министерства, в I полугодии 2019 года крупнейшими по объемам финансирования проектов МТП донорами стали:
• США - более 2,2 млрд долл.,
• ЕС - 470 млн долл.,
• Германия - 345 млн долл.,
• Канада - 141 млн долл.
В то же время, по данным министерства, распределение объемов финансирования проектов МТП по сферам целевого назначения в I полугодии 2019 года выглядит так:
• Ядерная безопасность - 2,6 млрд долл. (45%),
• Национальная безопасность и оборона - 1,4 млрд долл. (24%),
• Правление и гражданское общество - 447 млн долл. (8%),
• Восстановление Донбасса и поддержка внутренне перемещенных лиц - 364 млн долл. (6%).
Кроме того, в течение отчетного периода были подписаны:
• 3 договора с Правительством Китая на поставку медицинского оборудования для 7 больниц, 50 спасательных машин для ГСЧС и 200 млн юаней (около 30 млн долл.),
• 4 договора с Правительством США на сумму 88 млн долл.,
• 5 соглашений с Европейской Комиссией о финансировании программ на сумму 126,9 млн евро,
• 1 договор с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) на 350 тыс. долл.
Справка. Международная техническая помощь - это ресурсы и услуги, предоставляемые донорами на безвозмездной и безвозвратной основе в целях поддержки Украины в соответствии с международными договорами.
Напомним, что в августе правительство приняло изменения в Порядок привлечения, использования и мониторинга международной техпомощи.