За полгода в Украине реализовали проекты донорской помощи почти на 6 млрд долларов

Сообщается, что МЭРТ осуществило анализ реализации проектов международной технической помощи (МТП) в первом полугодии 2019 года на основании мониторинга, предоставленного их бенефициарами.

"В течение первого полугодия 2019 года в Украине реализовывались 522 проекта МТП общей сметной стоимостью 5,9 млрд долл., (в том числе 10 проектов суммарной стоимостью 2,4 млрд долл., финансируемых из Чернобыльского фонда "Укрытие" и Счета ядерной безопасности). Для сравнения, за аналогичный период 2018 года в Украине реализовывались 477 проектов на 4,9 млрд долл.", - говорится в сообщении.

По данным министерства, в I полугодии 2019 года крупнейшими по объемам финансирования проектов МТП донорами стали:

• США - более 2,2 млрд долл.,

• ЕС - 470 млн долл.,

• Германия - 345 млн долл.,

• Канада - 141 млн долл.

В то же время, по данным министерства, распределение объемов финансирования проектов МТП по сферам целевого назначения в I полугодии 2019 года выглядит так:

• Ядерная безопасность - 2,6 млрд долл. (45%),

• Национальная безопасность и оборона - 1,4 млрд долл. (24%),

• Правление и гражданское общество - 447 млн долл. (8%),

• Восстановление Донбасса и поддержка внутренне перемещенных лиц - 364 млн долл. (6%).

Кроме того, в течение отчетного периода были подписаны:

• 3 договора с Правительством Китая на поставку медицинского оборудования для 7 больниц, 50 спасательных машин для ГСЧС и 200 млн юаней (около 30 млн долл.),

• 4 договора с Правительством США на сумму 88 млн долл.,

• 5 соглашений с Европейской Комиссией о финансировании программ на сумму 126,9 млн евро,

• 1 договор с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) на 350 тыс. долл.

Справка. Международная техническая помощь - это ресурсы и услуги, предоставляемые донорами на безвозмездной и безвозвратной основе в целях поддержки Украины в соответствии с международными договорами.

Напомним, что в августе правительство приняло изменения в Порядок привлечения, использования и мониторинга международной техпомощи.