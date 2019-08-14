Кабмін ухвалив зміни до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної техдопомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Кабінет Міністрів ухвалив ініційовані та розроблені Мінекономрозвитку зміни до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги (МТД) з метою вдосконалення процедури її залучення, державної реєстрації та перереєстрації, використання та моніторингу МТД, пише УНН з посиланням на Урядовий портал.
Згідно з ухваленою урядом постановою для вдосконалення моніторингу проектів МТД, виконавці щорічно звітуватимуть про стан реалізації проектів, а бенефіціари та реципієнти отримають оновлені форми для звітування про результати роботи над проектами.
Перший віце-прем’єр-міністр Міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів прокоментував рішення: “Чіткий облік, прозора звітність та моніторинг міжнародної технічної допомоги — одне з найбільш важливих наших завдань. Йдеться про суттєві суми, спрямовані на втілення важливих реформ в Україні, до прикладу протягом 2018 року в Україні реалізовувалось 618 проектів МТД загальною кошторисною вартістю 6,6 млрд доларів. Відтак суспільство і донори повинні мати змогу в доступній формі побачити скільки і куди спрямовується цих коштів і оцінити ефект від їх використання”.
Уряд також посилив підзвітність реципієнтів та бенефіціарів щодо використання МТД через обов’язкове оприлюднення інформації про отриману міжнародну технічну допомогу.
“Постанова Уряду удосконалила процедури залучення та державної реєстрації проектів МТД відповідно до пріоритетів, визначених у Програмі діяльності Кабінету Міністрів, Угоді про асоціацію між Україною та ЄС, регіональних стратегіях розвитку, інших стратегіях. Урядова постанова також спростила процедури державної перереєстрації проектів МТД у разі зміни кошторисної вартості проекту та зміни переліку виконавців, зокрема з можливістю подання скороченого переліку документів для цього, а також спростила процедури погодження бенефіціарами планів закупівель”, — додали у КМУ.
Як повідомляв УНН, Кабмін схвалив проект угоди щодо співробітництва у сфері ядерної безпеки між Україною та ЄС.