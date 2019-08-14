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Кабмин принял изменения в Порядок привлечения, использования и мониторинга международной техпомощи

Кабмин принял изменения в Порядок привлечения, использования и мониторинга международной техпомощи

Киев  •  УНН

 • 8436 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Кабинет Министров принял инициированные и разработанные Минэкономразвития изменения в Порядок привлечения, использования и мониторинга международной технической помощи (МТП) с целью совершенствования процедуры ее привлечения, государственной регистрации и перерегистрации, использования и мониторинга МТП, пишет УНН со ссылкой на Правительственный портал.

Согласно принятой правительством постановлением по совершенствованию мониторинга проектов МТП, исполнители ежегодно будут отчитываться о реализации проектов, а бенефициары и реципиенты получат обновленные формы для отчетности о результатах работы над проектами.

Первый вице-премьер-министр экономического развития и торговли Степан Кубив прокомментировал решение: “Четкий учет, прозрачная отчетность и мониторинг международной технической помощи — одна из самых важных наших задач. Речь идет о существенных суммы, направленные на осуществление важных реформ в Украине, к примеру в течение 2018 года в Украине реализовывалось 618 проектов МТП общей сметной стоимостью 6,6 млрд долларов. Поэтому общество и доноры должны иметь возможность в доступной форме увидеть сколько и куда направляется этих средств и оценить эффект от их использования”.

Правительство также усилило подотчетность реципиентов и бенефициаров по использованию МТП через обязательное обнародование информации о полученной международной технической помощи.

“Постановление Правительства усовершенствовала процедуры привлечения и государственной регистрации проектов МТП в соответствии с приоритетами, определенными в Программе деятельности Кабинета Министров, Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС, региональных стратегиях развития, других стратегиях. Правительственное постановление также упростила процедуры государственной перерегистрации проектов МТП в случае изменения сметной стоимости проекта и изменения перечня исполнителей, в том числе с возможностью представления сокращенного перечня документов для этого, а также упростила процедуры согласования бенефициарами планов закупок”, — добавили в КМУ.

Как сообщал УНН, Кабмин одобрил проект соглашения о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности между Украиной и ЕС.

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