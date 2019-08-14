Кабмін схвалив проект угоди щодо співробітництва у сфері ядерної безпеки між Україною та ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Кабінет Міністрів України на засіданні 14 серпня схвалив проект Угоди про фінансування річної програми дій 2018 року щодо співробітництва у сфері ядерної безпеки між Урядом України та Європейською Комісією, пише УНН з посиланням на Урядовий портал.
На підписання Угоди Уряд уповноважив Першого віце-прем’єр-міністра — Міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва.
“Угода передбачає надання з боку Європейського Союзу фінансування проекту „Безпечне поводження з відпрацьованим ядерним паливом і радіоактивними відходами, Компонент А“, бюджет якого складає 5,7 млн євро”, — вказано у повідомленні КМУ.
Як повідомляв УНН, вибухи на військовому полігоні поблизу Архангельська, за попередньою оцінкою фахівців Державної інспекції ядерного регулювання України не загрожують українським регіонам радіологічними наслідками.