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Кабмін схвалив проект угоди щодо співробітництва у сфері ядерної безпеки між Україною та ЄС

Київ • УНН

 • 9394 перегляди

КИЇВ. 14 серпня. УНН. Кабінет Міністрів України на засіданні 14 серпня схвалив проект Угоди про фінансування річної програми дій 2018 року щодо співробітництва у сфері ядерної безпеки між Урядом України та Європейською Комісією, пише УНН з посиланням на Урядовий портал.

На підписання Угоди Уряд уповноважив Першого віце-прем’єр-міністра — Міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва.

“Угода передбачає надання з боку Європейського Союзу фінансування проекту „Безпечне поводження з відпрацьованим ядерним паливом і радіоактивними відходами, Компонент А“, бюджет якого складає 5,7 млн євро”, — вказано у повідомленні КМУ.

Як повідомляв УНН, вибухи на військовому полігоні поблизу Архангельська, за попередньою оцінкою фахівців Державної інспекції ядерного регулювання України не загрожують українським регіонам радіологічними наслідками.

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