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За півроку в Україні реалізували проекти донорської допомоги на майже 6 млрд доларів

За півроку в Україні реалізували проекти донорської допомоги на майже 6 млрд доларів

Київ • УНН

 • 12436 перегляди

КИЇВ. 6 вересня. УНН. У першому півріччі 2019 року в Україні реалізували 522 проекти донорської допомоги на 5,9 млрд доларів, передає УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Повідомляється, що МЕРТ здійснило аналіз стану реалізації проектів міжнародної технічної допомоги (МТД) у першому півріччі 2019 року на підставі моніторингу, наданого їхніми бенефіціарами.

"Протягом першого півріччя 2019 року в Україні реалізовувались 522 проекти МТД загальною кошторисною вартістю 5,9 млрд долл., (у тому числі 10 проектів сумарною вартістю 2,4 млрд долл., що фінансуються з Чорнобильського Фонду "Укриття" та Рахунку ядерної безпеки). Для порівняння, протягом аналогічного періоду 2018 року в Україні реалізовувались 477 проектів на 4,9 млрд долл.", - йдеться в повідомленні.

За даними міністерства, у І півріччі 2019 року найбільшими за обсягами фінансування проектів МТД донорами стали:

• США - понад 2,2 млрд долл.,
• ЄС - 470 млн долл.,
• Німеччина - 345 млн долл.,
• Канада - 141 млн долл.

Водночас, за даними міністерства, розподіл обсягів фінансування проектів МТД за сферами цільового призначення у І півріччі 2019 року виглядає так:

• Ядерна безпека - 2,6 млрд долл. (45%),
• Національна безпека і оборона - 1,4 млрд долл. (24%),
• Урядування та громадянське суспільство - 447 млн долл. (8%),
• Відновлення Донбасу і підтримка внутрішньо переміщених осіб - 364 млн долл. (6%).

Окрім того, протягом звітного періоду було підписано:

• 3 договори з Урядом Китаю на поставку медичного обладнання для 7 лікарень, 50 рятувальних машин для ДСНС та 200 млн юанів (близько 30 млн долл.),
• 4 договори з Урядом США на суму 88 млн долл.,
• 5 угод з Європейською Комісією про фінансування програм на суму 126,9 млн євро,
• 1 договір з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) на 350 тис. долл.

Довідка. Міжнародна технічна допомога - це ресурси та послуги, що надаються донорами на безоплатній та безповоротній основі з метою підтримки України відповідно до міжнародних договорів.

Нагадаємо, що у серпні уряд ухвалив зміни до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної техдопомоги.

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