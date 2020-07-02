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За полгода судебные охранники не позволили пронести в суды около 20 тыс. запрещенных предметов

Киев  •  УНН

 • 12026 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. За 6 месяцев 2020 года сотрудники Службы судебной охраны предупредили пронос в учреждения системы правосудия 19,8 тыс. запрещенных предметов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Службы судебной охраны.

"За шесть месяцев этого года сотрудники Службы судебной охраны предупредили пронос в учреждения системы правосудия 19 тыс. 818 запрещенных предметов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в июне 2020 года сотрудники Службы не допустили пронос в учреждения и органы судебной власти 3 тыс. 885 запрещенных предметов.

"Это почти на тысячу единиц больше, чем было зафиксировано в мае. То есть, несмотря на ограниченный доступ посетителей в органы Фемиды в связи с карантинными мероприятиями, граждане Украины продолжают пренебрегать запретом и приходят в судебные учреждения с предметами, категорически запрещенными к проносу", - отмечают в пресс-службе.

Сообщается, что наибольшее количество запрещенных предметов пытались пронести в судебные учреждения Киева и Киевской области (5 тыс. 389), Днепропетровской области (3 тыс. 988), Харьковской области (3 тыс. 268), Одесской области (2 тыс. 1) и Львовской области (1 тыс. 453).

Большинство запрещенных предметов, с которыми посетители пытаются пройти в судебные учреждения, составляют: ножи - 1,5 тыс. единиц, баллончики, снаряженные веществами слезоточивого и раздражающего действия, - 691 ед., патроны - 1 тыс. 40 ед., устройства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми пулями, - 311 ед. Также в июне не допустили пронос в органы судебной власти 22 ед. травматического оружия, 33 ед. электрошоковых устройств, 20 ед. огнестрельного оружия и 15 ед. травматического оружия.

Напомним, в Украине с начала года в суды четыре раза пытались пронести наркотики.

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