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За півроку судові охоронці не дозволили пронести до судів близько 20 тис. заборонених предметів

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 липня. УНН. За 6 місяців 2020 року співробітники Служби судової охорони попередили пронесення до установ системи правосуддя 19,8 тис. заборонених предметів. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Служби судової охорони.

“За шість місяців цього року співробітники Служби судової охорони попередили пронесення до установ системи правосуддя 19 тис. 818 заборонених предметів”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у червні 2020 року співробітники Служби не допустили пронесення до установ та органів судової влади 3 тис. 885 заборонених предметів.

“Це майже на тисячу одиниць більше, ніж було зафіксовано у травні. Тобто, попри обмежений доступ відвідувачів до органів Феміди у зв’язку з карантинними заходами, громадяни України продовжують нехтувати забороною і приходять до судових установ із предметами, категорично забороненими до пронесення”, - зазначають у пресслужбі.

Повідомляється, що найбільшу кількість заборонених предметів намагались пронести у судові установи Києва та Київської області (5 тис. 389), Дніпропетровської області (3 тис. 988), Харківської області (3 тис. 268), Одеської області (2 тис. 1) та Львівської області (1 тис. 453).

Більшість заборонених предметів, з якими відвідувачі намагаються пройти до судових установ, становлять: ножі – 1,5 тис. одиниць, балончики, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії, – 691 од., набої – 1 тис. 40 од., пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями, – 311 од. Також у червні не допустили пронесення до органів судової влади 22 од. травматичної зброї, 33 од. електрошокових пристроїв, 20 од. вогнепальної зброї та 15 од. травматичної зброї.

Нагадаємо, в Україні з початку року до судів чотири рази намагалися пронести наркотики.

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