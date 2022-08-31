За полгода армия рф разрушила в Украине 205 религиозных сооружений
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. За полгода полномасштабной войны российские войска разрушили в Украине 205 религиозных сооружений. Об этом в Telegram сообщило Министерство культуры и информационной политики Украины, информирует УНН.
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"С 24 февраля по 23 августа 2022 года по меньшей мере 205 религиозных сооружений в 14 областях Украины были полностью разрушены или подверглись разрушениям разной степени в результате вооруженного нападения российской федерации: церкви, мечети, синагоги, образовательные и административные здания религиозных сообществ", – говорится в сообщении.
Напомним
По состоянию на 12 августа российские войска совершили 464 военных преступлений против культурного наследия Украины.