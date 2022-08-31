За пів року армія рф зруйнувала в Україні 205 релігійних споруд

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"З 24 лютого до 23 серпня 2022 року щонайменше 205 релігійні споруди у 14 областях України були вщент зруйновані або зазнали руйнувань різного ступеню внаслідок збройного нападу російської федерації: церкви, мечеті, синагоги, освітні та адміністративні будівлі релігійних спільнот України", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Станом на 12 серпня російські війська здійснили 464 воєнні злочини проти культурної спадщини України.