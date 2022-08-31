За пів року армія рф зруйнувала в Україні 205 релігійних споруд
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. За пів року повномасштабної війни російські війська зруйнували в Україні 205 релігійних споруд. Про це в Telegram повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України, інформує УНН.
Цитата
"З 24 лютого до 23 серпня 2022 року щонайменше 205 релігійні споруди у 14 областях України були вщент зруйновані або зазнали руйнувань різного ступеню внаслідок збройного нападу російської федерації: церкви, мечеті, синагоги, освітні та адміністративні будівлі релігійних спільнот України", – ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Станом на 12 серпня російські війська здійснили 464 воєнні злочини проти культурної спадщини України.