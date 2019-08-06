За пол года 189 человека погибли в результате несчастных случаев на производстве
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. За первое полугодие 2019 года Фонд социального страхования зарегистрировал 2 тысячи 335 несчастных случаев при исполнении служебных обязанностей, из них 189 смертельных случаев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФССУ.
“Фондом социального страхования Украины на протяжении I полугодия 2019 года зарегистрировано 2335 пострадавших от несчастных случаев, связанных с выполнением служебных обязанностей. Из них 189 человек погибли”, — говорится в сообщении.
В ФССУ сообщили, что большинство случаев произошли в Днепропетровской, Донецкой областях и в Киеве. В Фонде уточнили, что, в целом количество несчастных случаев упало на 2,1%.
Отмечается, что наибольшее количество страховых несчастных случаев произошло на предприятиях угольной промышленности и среди работников торговых сетей.
“Чаще всего за шесть месяцев травмировались водители автотранспортных средств (124 пострадавших), горнорабочие очистного забоя (83), проходчики (61). Кроме того, участились групповые несчастные случаи, которые произошли при выполнении работ по ремонту и эксплуатации водопроводных и канализационных сетей, коллекторов, колодцев”, — сообщили в пресс-службе.
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