За пів року 189 людини загинули внаслідок нещасних випадків на виробництві

КИЇВ. 6 серпня. УНН. За перше півріччя 2019 року Фонд соціального страхування зареєстрував 2 тисячі 335 нещасних випадків під час виконання службових обов’язків, з них 189 смертельних випадків. Про це повідомляє УНН, з посиланням на прес-службу ФССУ.