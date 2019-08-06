За пів року 189 людини загинули внаслідок нещасних випадків на виробництві
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. За перше півріччя 2019 року Фонд соціального страхування зареєстрував 2 тисячі 335 нещасних випадків під час виконання службових обов’язків, з них 189 смертельних випадків. Про це повідомляє УНН, з посиланням на прес-службу ФССУ.
“Фондом соціального страхування України упродовж І півріччя 2019 року зареєстровано 2 335 потерпілих від нещасних випадків, пов’язаних із виконанням службових обов’язків. З них 189 осіб загинули”, — сказано в повідомленні.
У ФССУ повідомили, що більшість випадків сталися у Дніпропетровській, Донецькій областях та у місті Києві. У Фонді уточнили, що, загалом кількість нещасних випадків впала на 2,1%.
Зазначається, що найбільша кількість страхових нещасних випадків сталась на підприємствах вугільної промисловості та серед працівників торговельних мереж.
“Найчастіше упродовж шести місяців травмувались водії автотранспортних засобів (124 потерпілих), гірники очисного забою (83), прохідники (61). Крім того, почастішали групові нещасні випадки, які стались при виконанні робіт по ремонту і експлуатації водопровідних та каналізаційних мереж, колекторів, колодязів”, — повідомили у прес-службі.
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