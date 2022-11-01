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При поддержке "МХП-Громаде" в Винницкой области обустроят центр размещения для ВПЛ

Киев • УНН

 • 697687 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Благотворительный фонд “МХП-Громаде” получил грант на обустройство центра размещения переселенцев в Ладыжинской громаде в Винницкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда, передает УНН.

Детали

Ладыжинская громада собственными силами отремонтировала помещение для приготовления пищи для переселенцев, впрочем, его необходимо было также обустроить мебелью, оборудованием и принадлежностями. За помощью обратились к “МХП-Громаде”, который подал заявку на грантовый конкурс.

Цитата

“Наша команда подала заявку на софинансирование в рамках конкурса грантовых инициатив от “Сеть 100 процентов жизни Ровно” и кампании “Идем вместе”. И мы выиграли, друзья. Так родился проект “Приглашаем жить новой жизнью в центре размещения ВПЛ в с. Заозерное и с. Васильевка Винницкой области”. Эта победа (а общий бюджет проекта составляет 408 740 грн) не способна решить проблему с обеспечением комфортными условиями всех украинцев. Но она должна напомнить каждой громаде: все возможно, если действовать вместе”, - говорится в сообщении Фонда.

Напомним

При поддержке “МХП-Громаде” в школах Черкасской области обновили компьютеры и парты.

Справка

"МХП-Громаде" – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

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