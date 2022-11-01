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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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За підтримки “МХП-Громаді” на Вінниччині облаштують центр розміщення для ВПО

За підтримки “МХП-Громаді” на Вінниччині облаштують центр розміщення для ВПО

Київ • УНН

 • 697690 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Благодійний фонд “МХП-Громаді” отримав грант на облаштування центру розміщення переселенців в Ладижинській громаді, що на Вінниччині. Про це повідомили у пресслужбі Фонду, передає УНН.

Деталі

Ладижинська громада власними силами відремонтувала приміщення для приготування їжі для переселенців, втім його необхідно було також облаштувати меблями, обладнанням та приладдям. За допомогою звернулися до “МХП-Громаді”, який подав заявку на грантовий конкурс.

Цитата

“Наша команда подала заявку на співфінансування в межах конкурсу грантових ініціатив від “Мережа 100 відсотків життя Рівне” та кампанії “Прямуємо Разом”. І ми виграли, друзі. Так народився проєкт “Запрошуємо жити новим життям в центрі розміщення ВПО в с. Заозерне та с. Василівка Вінницької області”. Ця перемога (а загальний бюджет проєкту становить 408 740 грн) не здатна вирішити проблему із забезпеченням комфортними умовами усіх українців. Але вона має нагадати кожній громаді: усе можливо, якщо діяти разом”, - йдеться у повідомленні Фонду.

Нагадаємо

За підтримки “МХП-Громаді” у школах на Черкащині оновили комп’ютери та парти.

Довідка

"МХП-Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

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