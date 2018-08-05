По подозрению в покушении на Мадуро задержали шесть человек - СМИ

Все они сейчас находятся под стражей, продолжается их идентификация.

Напомним, министр связи Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что попытка покушения на Мадуро была осуществлена ​​с помощью нескольких беспилотников со взрывчаткой. Они были приведены в действие, когда глава государства выступал на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Родригес указал, что беспилотники были обезврежены.

Венесуэльское вооруженная группировка "Национальное движение "Фланелевые солдаты" взяла на себя ответственность за покушение на президента этой южноамериканской страны Николаса Мадуро, совершенное ранее в субботу.