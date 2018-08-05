За підозрою у замаху на Мадуро затримали шістьох людей – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Венесуельські правоохоронці затримали шістьох людей за підозрою у вчиненні замаху на президента країни Ніколаса Мадуро. Про це в неділю повідомив в Twitter венесуельський журналіст Роман Камачо з посиланням на власні джерела, передає УНН.
Усі вони зараз знаходяться під вартою, триває їх ідентифікація.
Нагадаємо, міністр зв’язку Венесуели Хорхе Родрігес заявив, що спроба замаху на Мадуро була здійснена за допомогою декількох безпілотників з вибухівкою. Вони були приведені в дію, коли глава держави виступав на церемонії на честь 81-ї річниці створення Національної боліваріанської гвардії. Родрігес вказав, що безпілотники були знешкоджені.
Венесуельське озброєне угрупування “Національний рух “Фланелеві солдати” узяло на себе відповідальність за замах на президента цієї південноамериканської країни Ніколаса Мадуро, вчинене раніше в суботу.