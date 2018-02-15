По подозрению в убийстве морских пехотинцев задержали двух сослуживцев
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Гибель военных пехотинцев квалифицированно, как убийство. По подозрению в совершении преступления задержаны двое их сослуживцев. Об этом УНН стало известно из собственных источников.
В районе Широкино в одном из домов были обнаружены тела погибших морских пехотинцев. Как стало известно УНН были обнаружены тела 4-х погибших.
По подозрению в убийстве были задержаны двое их сослуживцев.
Сейчас открыто уголовное производство по ст. 115 УК - умышленное убийство.
Напомним, ранее штаб АТО сообщил о выявлении тел погибших морских пехотинцев в доме, в котором они временно проживали.
Напомним, недавно в Киеве военнослужащий-контрактник на остановке ударом ножа в сердце убил мужчину.